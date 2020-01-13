العاهل الأردني: ما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت

2020/01/13 | 13:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 بثت الاثنين، من عودة تنظيم داعش، وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.





وقال الملك سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط ف...

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