بيلوسي: توصلنا الى أدلة كافية لعزل ترمب في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ

2020/01/13 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترمب، توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وأكدت بيلوسي في تصريح، أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين لترمب، قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب عزمه المضي بإجراءات عزل ترمب، لافتة الى ان المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه خلال المحاكمة.

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