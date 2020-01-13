2020/01/13 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن المناهضين للحرب في الولايات المتحدة قاموا بتنظيم مظاهرات في اكثر من 80 مجتمعا لجذب الانتباه إلى التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، لإدانة الضربة الأمريكية للطائرات بدون طيار في بغداد والتي أدت إلى الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وذكرت الصحيفة في تقرير لها , أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون في أميركا يرفعون صور المهندس وسليماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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