هل يشعر العراقيون بالرضا عن انفسهم؟

2020/01/13 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد العامري الجزء الاول هذا سؤال في غاية الاهمية ويتعين الاجابة عليه معرفة جملة من القضايا التي ترتبط بالمواطن والظروف الذاتية والموضوعية التي يمربها الفرد العراقي او تلك التي تحيط...أكمل القراءة ←

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