النظام العراقي سرطان خبيث يجب استئصاله

2020/01/13 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي النظام العراقي المبني على الطائفية والميليشيات وغياب الدولة وفشلها احترقت جميع أوراقه دون استثناء منذ زمن طويل واصبح كالسرطان الذي لابد من استئصاله والا فانه...أكمل القراءة ←

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