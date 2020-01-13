السيادة في تصور النخبة السياسية والدينية العراقية

2020/01/13 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اسعد كاظم شبيب لا يزال موضوع السيادة يملى الفضاء السياسي والاجتماعي العراقي ضجيجاً منذ سنوات ما بعد سقوط النظام السابق والى اليوم حيث اصبح هذا التاريخ علامة لعدد من المسائل...أكمل القراءة ←

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