2020/01/13 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت أنباء بان محكمة كاس الدولية أرأت النطق في قضية الكابتن عدنان درجال الى السابع من شهر شباط المقبل.يذكر أن النجم الدولي السابق عدنان درجال تقدم بشكوى لدى محكمة كاس، ضد اتحاد الكرة بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد العام الماضي بتهمة تزوير اوراق ترشحه للانتخابات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة كاس تؤجل النطق بقضية درجال الى الشهر المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة كاس تؤجل النطق بقضية درجال الى الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة كاس تؤجل النطق بقضية درجال الى الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).