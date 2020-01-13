اياد علاوي: يطالب بالكشف عن العصابات التي هاجمت قاعدة “بلد الجوية”

2020/01/13 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالب زعيم ائتلاف “الوطنية” إياد علاوي، من ساعد بالقبض على الإرهابي أبو بكر البغدادي، بالكشف عن العصابات التي هاجمت قاعدة بلد الجوية.وقال علاوي في تغريدة على “تويتر”، إن “الإصابات التي نتج عنها الاعتداء الاثم الذي استهدف قاعدة بلد، كانت في صفوف ضباط وجنود عراقيين”.وأضاف ان “العصابات الاجرامية التي تقف وراء ذلك […]

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