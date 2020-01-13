2020/01/13 | 14:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم، عن الطروحات الأولية حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق.

وقال المصدر لوسائل اعلام دولية "هناك تواصلا بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة".

وأ...

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