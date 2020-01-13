النزاهة: صـدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة

2020/01/13 | 14:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد /SNG- أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام.دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية ...

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