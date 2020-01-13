ملك الأردن: استقالة عبد المهدي أعادت الأمور خطوتين إلى الوراء

2020/01/13 | 14:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- رأى الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعادت الأمور خطوتين إلى الوراء.وذكر عبد الله الثاني في تصريح متلفز لقناة “فرانس 24″، أن “استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعادت الأمور خطوتين إلى الوراء”، مؤكدا أنه “يؤمن بقدرة الشعب العراقي على المضي قدما نحو الضوء في ...

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