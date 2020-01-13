2020/01/13 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الأثنين , عن إتلاف شحنة ادوية بشرية ومواد دعائية موسومة ومواد اولية لصناعة الأدوية و مستلزمات طبية ومختبرية واحبار في كمرك الشحن الجوي مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .وأوضحت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ، أن عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: اتلاف شحنة ادوية بشرية ومعسل ومواد مختلفة مخالفة في كمرك الشحن الجوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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