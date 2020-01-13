فلاح أمين الرهيمي - ما أشبه اليوم بالبارحة (2)

2020/01/13 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في العقد السابع من القرن الماضي حدثت أعمال إجرامية مرعبة ومخيفة في العراق حينما تكررت أفعالها وانتشر سيطها في جميع أنحاء العراق وأصبحت أفراد العائلة تناوب في الخفارات طول الليل وكان الفاعل لهذه الجرائم يقوم بقتل جميع أفراد العائلة بواسطة عامود حديدي يهشم جماجم الضحايا وأصبح يكنى ذلك المجرم بـ (أبو طبر) وشغل الناس وأثار بينهم الخوف والرعب واستمرت أكثر من شهر وقد انتشرت في وقتها دعايات كثيرة وكانت و......

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