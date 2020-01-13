الكشف مصير المباحثات بشأن الطائرات التي أرسلها صدام حسين إلى إيران

2020/01/13 | 14:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي لدى ايران سعد جواد قنديل، الاثنين، عن مصير المباحثات بشأن الطائرات التي أرسلها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى إيران، فيما اشار الى ان حجم التبادل التجاري […]

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