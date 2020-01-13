2020/01/13 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، العثور على كدس للعتاد في بساتين الطارمية شمالي بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “ابطال فرقة المشاة السادسة والقطعات الملحقة بها عثروا على كدس عتاد يحتوي على عبوات ناسفة وصواريخ ومقذوفات وقنابر هاون واسلحة مختلفة”.واضافت، ان “العملية جاءت خلال تنفيذهم عملية السلام الواعد في بساتين الطارمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس للعتاد في بساتين الطارمية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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