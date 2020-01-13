وزير خارجية ألمانيا: العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب إذا انسحب التحالف الدولي

2020/01/13 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إن العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب في حال انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني في عمان، إنه "يجب على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق"، مبيناً أنه "يخشى من سحب قوات التحالف الدولي من العراق".

وأضاف ان "التواصل مع الأردن مستمر كونه وسيط مهم للاستقرار في المنطقة"، داعيا إلى "عدم التصعيد في المنطقة ودعم أمن واستقرارها".

وأوضح ماس، أن "ألمانيا تتابع المجريات في إيران"، لافتاً إلى أن "للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون مواجهة العنف".

فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية تحديات كبيرة ومتصاعدة، موضحا أن بلاده تدعو لخفض التصعيد".

وأشار إلى أن "ألمانيا قدمت مساعدات للأردن، ونتابع معها التنسيق لإيجاد آفاق أوسع للتعاون، وأن الزيارة الألمانية تأتي في ظل أزمات تشهدها المنطقة ويجب حلها بالحوار ولا تحتمل اي حلول أخرى أو تصعيد".

وبين الصفدي أن "حل التوتر في المنطقة يجب أن يكون عبر الحوار لأن المنطقة لا تتحمل حربا جديدة"، مشيرا إلى "العراق مهم في مكافحة الإرهاب وحريصون على أمنه واستقراره".

بغداد اليوم-اربيل

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) ضرورة حفظ الأمن في العراق، فيما لفتا الى أن التصعيد ليس من مصلحة العراقيين.

وذكر المكتب الإعل

بغداد اليوم- خاص

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الاثنين (13 كانون الثاني،2020)، عن حقيقة الاتفاقية الموقعة بين العراق والصين، مؤكدا انها مذكرة تفاهم فقط.

وقال المشهداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة عبد المهدي العام الما

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إنه على من كشف عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الكشف عن مستهدفي قاعدة بلد الجوية يوم أمس.

وقال علاوي في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن &qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير خارجية ألمانيا: العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب إذا انسحب التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير خارجية ألمانيا: العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب إذا انسحب التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).