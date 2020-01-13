ماهو شرط العامري لنولي رئاسة الحشد الشعبي

2020/01/13 | 14:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الاثنين، الاتفاق على تولي رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئاسة الحشد الشعبي بشرط.وقال المصدر انه “تم الاتفاق على اسناد رئاسة الحشد الشعبي الى رئيس تحالف الفتح […]

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