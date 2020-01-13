وزير الشباب والرياضة تبقى القليل لافتتاح “ملعب الشهداء”

2020/01/13 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عن اخبار جديدة بشان “ملعب الشهداء” شرقي العاصمة بغداد.وقال رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “سيتم المباشرة بربط مجاري ملعب الشهداء في الحبيبية بالشبكة الرئيسية بالتعاون مع أجهزة امانة بغداد التي تبذل كل جهدها لإتمام العمل بأسرع وقت ممكن”.وأضاف “لم يبقَ إلا القليل لانطلاق الاستعدادات […]

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