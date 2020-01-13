نائب: الحكومة الحالية لا تستطيع الاستمرار والشارع العراقي رفضها

2020/01/13 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا النائب عباس العطافي، الأطراف السياسية إلى السعي لتدارك وضع البلاد في هذه المرحلة وتشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين.وقال العطافي إنه “على الأطراف المعنية السعي لتدارك وضع الـبلاد في هـذه المرحلة العصيبة وأن عليها أن تدرك الخطر في عدم وجود حكومة حقيقية تمثل الشعب، وقادرة على تلبية كل المطالب التي تحقق طموحاته”.[…]

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