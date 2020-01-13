2020/01/13 | 14:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة كاس الدولية تقرر تأجيل النطق بالحكم في قضايا اتحاد الكرة و المعترضين على الانتخابات الى السابع من شهر شباط المقبل

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