مصدر: الصحة تطلب من البرلمان سحب قانون الضمان الاجتماعي

2020/01/13 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بان وزارة الصحة طلبت من لجنة الصحة النيابية ومجلس النواب سحب قانون الضمان الصحي، وتقدم عدة مقترحات.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، إن "وزارة الصحة طلبت من لجنة الصحة النيابية ومجلس النواب سحب قانون الضمان الصحي، وتقدم عدة مقترحات بديلة".وأضاف، أن "اللجنة مجتمعة الان مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لبحث سحب القانون من جدول الاعمال من عدمه".

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