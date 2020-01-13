متظاهرو الحبوبي يشيعون ناشطا في التظاهرات قتل صباح اليوم جنوب الناصرية

2020/01/13 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارشيّع متظاهرو ساحة الحبوبي، اليوم الاثنين جثمان ناشط في تظاهرات الناصرية، تم قتله صباح اليوم في ناحية العكيكية جنوب الناصرية.وقال مراسل كلكامش برس، بأن "المتظاهرين نددوا بحادثة القتل التي حصلت صباح اليوم بحق حسن هادي مهلهل وهو ناشط بالتظاهرات في الناصرية".وكان مصدر أمني قد أفاد بأن مجهول على دراجة نارية قد أطلق النار على حسن مهلهل صباح اليوم في ناحية العكيكية التابعة لسوق الشيوخ جنوب الناصرية مما توفي على إثرها على الفور".وتشهد الناصرية منذ فترة وأخرى حصول حوادث اغتيال وهجوم مسلح بحق ناشطين في التظاهرات، حيث شهدت قبل أيام ناحية الفضلية نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال فاشلة.

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