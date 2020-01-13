الحصول على أول صورة كاملة لمركز مجرتنا

2020/01/13 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت ناسا صورة مفصلة بالأشعة تحت الحمراء لمركز مجرة درب التبانة.هذه الصورة تغطي مسافة أكبر من 600 سنة ضوئية، وتعتمد على صور مرصد SOFIA والتلسكوبات الفضائية Herschel و Spitzer.

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