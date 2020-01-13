“وزارة العمل” تطلق رابط للبحث في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة

2020/01/13 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اطلقت وزارة العمل العراقية رابط جديد يمكنك الان من خلاله البحث عن الاسم في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة او اي خطأ في اسمك وقام موقع نتائجنا بجمع الملاحظات الخاصة وتوضيحها ومعرفة سبب عدم استلام المنحة .ادخل اسمك او رقمك (ملاحظة عند ادخال الرقم لا تدخل اول صفر يعني […]

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