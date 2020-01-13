بالصور: المعتصمون أمام وزارة التعليم يعيدون تنظيم صفوفهم بعد “ليلة قمع”.. وعتاب بـ”الدموع” مع القوات الامنية

2020/01/13 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاد المعتصمون امام وزارة التعليم العالي، لتنظيم صفوفهم امام مبنى الوزراة بعد ليلة قمع واعتقال شهدوها في وقت متأخر من مساء امس الاحد.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، تحشد المعتصمين امام مبنى وزارة التعليم وبحضور نسائي لافت، بعد ليلة من القمع شهدها المعتصمون هناك.واستنكر الطلبة المعتصمون وذويهم ما حدث ليلة […]

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