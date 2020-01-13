عن الطائرات التي ارسلها

2020/01/13 | 14:38 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد سفير بغداد لدى طهران، سعد جواد قنديل، أنه "لا تزال المشاورات مستمرة بين العراق وإيران لاستعادة الطائرات الحربية التي أرسلها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية".

وقال قنديل، في تصريح لوسائل اعلام دولية، ردا على سؤال حول مصير الطائرات، "هذا الموضو...

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