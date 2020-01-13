بيـــن انشقـــاق واحتجاجـــات وغضـــب شعبـــي وخطـــأً انسانـــي.. ايـــــران تعيش كابوساً يعبر عن أســـوأ أيامهــا !!

2020/01/13 | 14:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

واجهت إيران الأزمة الأخطر منذ عقد، الليلة الماضي، مع انضمام مذيعين تلفزيونيين ومشاهير إلى احتجاجات أثارها إقرار السلطات بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي قتل جميع ركابها، بمن فيهم 82 إيرانياً.

قالت صبا رعد وزهرة خاتمي، وهما مذيعتا لأخبار في التلفزيون الحكومي إنه "لم يعد بإمكانهما ا...

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