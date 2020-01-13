سامي الذيب - إن كنت تريد ان تكون صادقا في نقدك للإسلام

2020/01/13 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كتب لي متابع لا يريد ذكر اسمه:--------------------الأستاذ الفاضل سامي الذيب: تحية واحتراما وبعد، لدي طلب: آمل أن تتقدم بمقترح للأمم المتحدة ولزعماء الدول العظمى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار الدول العربية على حل المؤسسات الدينية وهيئات المجالس الدينية العلمية من مثل الأزهر ...باعتبارها مصدرا لتخريج الإرهابيين، وكذلك إلغاء الجامعة العربية لقانون قتل المرتد لأنه يتنافى وحقوق الإن......

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