محمد ضريف - لماذا الديمقراطية؟

2020/01/13 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_ضريف تعتبر الديمقراطية من المفاهيم التي تحتل موقعا مهما داخل الفكر السياسي، فهي خضعت لتفسيرات وتأويلات متباينة باختلاف السياقات والأزمنة للاجتماع السياسي الإنساني، كما ظلت عبر تاريخها توضع في تعارض مع بعض أضدادها من قبيل الاتوقراطية، الديكتاتورية والاستبداد..فرغم إعلان بعض الكتابات السياسية-لاسيما الانكلوساكسونية منها- عن تراجعها لما عرفته من عجز على مستوى الانجاز وهو ما عبر عنه المفكر الأمريكي فرنسيس ......

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