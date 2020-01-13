طارق حجي - من خواطر طارق حجّي

2020/01/13 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حجي قرأت أكثر من مرة كتابات تبكي على ضياع إسبانيا والحلم بإسترجاعها.ورغم أن إسترداد الأسبان لبلدهم فى 1492 م وضع نهاية (لا رجعة فيها) للحكم العربي/الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية ، فإن "البعض" يكررون تباكيهم على ما حدث منذ 528 سنة ويعبّرون عن حلم يراودهم وهو حلم عودة إسبانيا للحكم العربي/الإسلامي.وهو من جهة أمر "مستحيل الحدوث" ومن جهة ثانية فهو حلم يفضح إزدواجية تفكير ومشاعر البعض.فعلى أي أساسٍ يبر......

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