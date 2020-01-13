الرياضة البرلمانية : زيارة مرتقبة لـ عدنان درجال لاجراء تسوية مع اتحاد الكرة

2020/01/13 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، أن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود أعلن استعداده وأعضاء الاتحاد لقبول مقترح النجم الدولي السابق عدنان درجال لاجراء تسوية وحل “المشكلة” بين الطرفين، فيما كشفت عن زيارة مرتقبة لدرجال إلى بغداد من أجل إكمال “التسوية”.وقال رئيس لجنة الرياضة البرلمانية عباس عليوي في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” […]

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