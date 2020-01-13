2020/01/13 | 14:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأعراض المرهقة والمزعجة التي تكثر في فصل الشتاء، احتقان الأنف الذي يترتب عليه صعوبة التنفس نتيجة لانسداد الممرات الأنفية، فلا يدخل الهواء الذي يحتاجه الشخص للتنفس بالقدر الكافي، ويؤدي الاحتقان لالتهاب الأغشية والأوعية الدموية داخل الأنف.ونشرت صحيفة “برايت سايد” الطبية خطوات بسيطة من شأنها علاج مشكلة انسداد الأنف المزعجة.وأطول وقت زمني لهذه الطرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق بسيطة تخلصك من احتقان الأنف خلال 15 دقيقة‎ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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