الصدر يلتقي بفصائل عراقية مسلحة في إيران لبحث التواجد الأميركي

2020/01/13 | 14:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعدد من الفصائل المسلحة في مدينة قم الإيرانية لبحث التعامل مع قضية القوات الأميركية المتواجدة في العراق.وقال المصدر ، إن “الصدر، التقى بقادة […]

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