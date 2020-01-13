نائب: اتفاقية العراق مع الصين تحتاج لموافقة البرلمان

2020/01/13 | 15:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، ان تطبيق اتفاقية العراق مع الصين تحتاج الى موافقة البرلمان، بعد ان يتم دراسة الجدوى الاقتصادية للاتفاقية .ووجه الجبوري رسالة الى رئيسا الجمهورية والبرلمان، عبر تغريدة على موقع تيويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين،، انه “وفق للدستور والقانون، فان الاتفاقيات الاستراتيجية بين العراق وحكومات الدول […]

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