بيــن مؤكــداً ومشككـــاً ... الاقتصـــاد العراقــي يعيـــش علـــى شفــا حفـــرة مــن نـــار مستعــرة .. والســـبب ؟ !!

2020/01/13 | 15:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من انهيار اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية الدولة.وغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تصويت البرلمان العراقي في 5 يناير(كانون الثاني)...

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