واشنطن: قاعدة بلد لم تضم أحداً من قواتنا أثناء استهدافها بثمانية صواريخ

2020/01/13 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الجيش الأميركي، أن قاعدة بلد لم تكن تضم أحداً من قواته أثناء استهدافها بثمانية صواريخ.

ونقلت شبكة سي إن إن، عن مسؤولين في الجيش الأمريكي لم تسمهم، تأكيدهم أن القاعدة لم تكن تضم أحداً من أفراده أو أفراد التحالف عند استهدافها، وذلك بعد أيام قليلة من ضرب قاعدتين جويتين تضمان قوات أمريكية في العراق من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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