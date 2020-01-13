نائب: الكتل السياسية ترشح اشخاص تابعين لها للحفاظ على مكتسباتها

2020/01/13 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد عضو مجلس النواب فالح الزيادي ، ان الكتل السياسية تحاول ابعاد الوطنيين عن رئاسة مجلس الوزراء ، وترشح اشخاص تابعين لها من اجل الحفاظ على مكتسباتها.وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ان “بعض الكتل السياسية تروج لمرشحين تابعين لها بهدف الحفاظ على مكتسباتها”، منوها الى ان “بعض […]

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