سعود سالم - عودة إلى فكرة الحرية

2020/01/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم من المفارقات الغريبة في عالمنا المعاصر، أن يكون الوعي بالحرية وممارستها يزداد ويتعمق في المجتمعات التي تديرها دكتاتوريات متسلطة ودموية.سارتر، فيلسوف الحرية أكد أكثر من مرة بأنه لم يكن حرا في حياته كما كان تحت الإحتلال النازي لفرنسا.فتحت نير القهر والطغيان يتعمق الشعور بالحرية وضرورتها، فالدكتاتورية لا توجد في مجتمع من العبيد.في المجتمعات الدكتاتورية، الإنسان الحر يمارس حريته الضرورية والأكثر إل......

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