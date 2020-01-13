عبد الجبار نوري - المخرجات الخاطئة والوخيمة في ألغاء الأتفاقية الأمنية!؟

2020/01/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري توطئة/في الخامس من يناير 2020 أصدر البرلمان العراقي قرارهُ التأريخي في ألغاء الأتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية " فكان عجولاً في أكل العنب فأكلهُ ( حصرماً ) ويريد أطعام الشعب من ذاك الحصرم .لقد سعى البرلمان جاهداً إلى تعديل تلك الأتفاقية منذُ 2008 ولكنهُ لم يفلح وذلك لأنقسام الداخل العراقي بين مؤيدٍ ومعارض لبقاء الأتفاقية بأعتبارها ضامنة للبعض منهم ، ومن معطيات الساحة الس......

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