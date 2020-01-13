متظاهرون في الناصرية يقطعون الطريق المؤدي إلى بغداد وينادون بتحقيق مطلبين

2020/01/13 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أقدم متظاهرو محافظة ذي قار، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، على قطع الطريق السريع الرابط بين مدين...





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