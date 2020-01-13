رئيس كتلة بيارق الخير يؤكد على ضرورة الإبقاء على القوات الأميركية داخل العراق

2020/01/13 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، على ضرورة الإبقاء على القوات الاميركية داخل العراق حفاظا على مصالح البلاد.

وقال الخالدي، إن سحب القوات الاميركية من العراق غيرُ ممكن، كونه قرارا أحاديا وليس بإجماع وطني، لافتا الى أن أميركا تستثمر المليارات في قطاع النفط ودعم قطاع الدفاع العراقي، وإخراجها سيفقد الكثير من الأمان، فضلا عن منح الخزانة الاميركية الحصانة على الأموال العراقية في الخارج من الدائنين.

وأوضح الخالدي، أنه في نهاية المطاف سيتم تسويف قضية إخراج القوات الاميركية بعد إسكات الرأي العام بإصدار قرارٍ شكلي.

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