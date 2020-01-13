الكشف عن مصير الطائرات العراقية التي ارسلها صدام حسين إلى ايران

2020/01/13 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد سفير بغداد لدى طهران، سعد جواد قنديل، اليوم الاثنين، أن المشاورات مستمرة بين العراق وإيران لاستعادة الطائرات الحربية التي أرسلها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية وقال قنديل، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، وتابعتها “يس عراق”، إن “هذا الموضوع ما زال مدار بحث بين البلدين، ولم نصل […]

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