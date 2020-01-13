ممثل خامنئي: الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق هي البداية

2020/01/13 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد علي شيرازي ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في فيلق القدس، أن الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق هي البداية.

وقال شيرازي لموقع المسيرة، ان إيران لم تثأر من العدو على عملية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، مبينا أنه ليس من الضرورة أن تثأر إيران بمفردها، وجبهة المقاومة ستثأر بدورها وبقوة.

وأكد شيرازي أن الإيرانيين سيتصدون لمؤامرات العدو التي تتربص بإيران منذ اربعة عقود، وأنهم لن يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليهم.

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