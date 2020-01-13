العراق : نائب يتهم وزير المالية بالتغطية على شركات حزبية فاسدة ..وثائق

2020/01/13 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، عن وثائق اتهم فيها وزير المالية فؤاد حسين بالتغطية على شركات حزبية متنفذة فاسدة.وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “المستقلة” اليوم الاثنين ، فقد تضمنت “معلومات هامة حول معبر سيميلكا الحدودي الواقع بين اقليم كردستان والجمهورية العربية السورية، والذي وارداته غير معروفة ويدار من […]

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