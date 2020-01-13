محكمة كاس تؤجل للمرة السادسة اصدار القرارات بقضايا الاتحاد وعدنان درجال

2020/01/13 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت محكمة النزاعات الدولي "كاس"، تأجيل النطق بقرارها الخاص بقضية النجم الدولي السابق عدنان درجال واتحاد الكرة، وذلك للمرة السادسة.وكان النجم الدولي السابق عدنان درجال، قد قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، إن "محكمة كاس، قررت تأجيل إصدار القرار الى 25 تشرين الاول، بشأن الدعوى المقامة ضد اتحاد الكرة".وفي سياق متصل اكد المحامي السابق لاتحاد الكرة نزار احمد إن "اي اتفاق بين الاتحاد وعدنان درجال لانهاء الازمة يمكن ان يكون على شكل تسوية ترسل الى محكمة كاس".واوضح أنه "بهذه الحالة تكون قرارات محكمة كاس هي نفس نصوص التسوية، حيث ستصدر المحكمة، قرارا طبقا لنصوص التسوية خلال ٤٨ ساعة من استلام التسوية ويكون واجب الاتباع على جميع الاطراف بضمنها الاتحادين الاسيوي والدولي".

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