صحيفة الغارديان البريطانية: مشروع طهران في المنطقة أصبح ضعيفاً

2020/01/13 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن مشروع طهران في المنطقة أصبح ضعيفاً.

وقالت الصحيفة، إن عواقب اغتيال سليماني ستشتمل فوضى وغضباً وعدم استقرار، وربما يصل الأمر إلى حرب بين من هم ضد الاغتيال وبين الذين هتفوا له، وهناك إجماع تقريباً على أن الأمور لن تكون كما كانت عليه في السابق أبدأً.

واضافت الصحيفة أن الجيش الإيراني فقد أعصابه، والأدلة كانت كثيرة وواضحة، وفي النهاية اضطر إلى الاعتراف بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة.

وكان صدى ذلك على الداخل الإيراني قويا جداً، فقد تراجعت مشاعر الحزن والاعتزاز الوطني.

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