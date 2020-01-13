فيصل القاسم يحدد من هو البلد المدلل لدى الغرب . تعرف عليه

2020/01/13 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال الاعلامي المثير للجدل فيصل القاسم ، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، ان الغرب سمح لإسرائيل بأن تحتل بلداً عربياً واحداً فلسطين.الغرب سمح لإسرائيل بأن تحتل بلداً عربياً واحداً فلسطين…لكنه كان أكثر كرماً مع إيران، فقد سمح لها باحتلال أربع بلدان عربية بشهادة الإيرانيين أنفسهم، والسؤال […]

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