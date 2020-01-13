عودة فرق الموت.. هشام الهاشمي

2020/01/13 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هشام الهاشمي عودة فرق الموت في بغداد والبصرة وكربلاء وذي قار، مؤشر خطير على انهيار السلطة امام هذه الجماعات المعروفة بالأسماء والصور لدى دوائر الشرطة وأجهزت الاستخبارات، هدف هذه الفرق العقائدية قمع النخب المدنية والناشطين لمنع انتشار حملاتهم الدعاية الى الحرية والحقوق والديمقراطية والعدالة.عودة فرق الموت في بغداد والبصرة وكربلاء وذي قار، مؤشر […]

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