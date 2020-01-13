حكومة إقليم كردستان تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات حسن نصر الله

2020/01/13 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت حكومة إقليم كردستان، بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بسبب إساءته الى الإقليم في خطابه الأخير.

ووجه المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، رسالة الى نصر الله قال فيها، إن صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيمها مسعود البارزاني، أمرٌ لا غرابة فيه، كونك تختبئ مرعوبا في السراديب والانفاق تحت الأرض، خوفا من بطش اعداءك وتقوم بمهاجمة شعب مناضل.

وأضاف البيان، أن قوات البيشمركة لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان ضد تنظيم داعش، رغم تقدير الإقليم لجميع من قدم المساعدة له، فيما وصف نصر الله بالجبان، وأنه أصغر من التطاول على هذا الشعب بحسب تعبيره.ويأتي رد حكومة الإقليم بعدما طالب نصر الله رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتقديم شكر لقاسم سليماني والاعتراف بدعمه الإقليم في الحرب ضد داعش.

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