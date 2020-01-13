تقرير: مئات الاسرائيليين ألغوا رحلاتهم لدول الشرق بعد حادثة الطائرة الاوكرانية

2020/01/13 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وسائل اعلام اسرائيلية، عن اقدام مئات الاسرائيليين على إبطال حجوزاتهم لرحلات جوية لدول الشرق الأقصى، بعد حادثة سقوط الطائرة الاوكرانية بنيران ايرانية.وترجمت صحيفة القدس العربي تقريرا للقناة الاسرائيلية 13، وتابعته “يس عراق”، إنه “منذ إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها بادر مئات الإسرائيليين لإبطال حجوزاتهم لرحلات جوية […]

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